Julai Music Fest e un’estate di eventi: Floridia punta su comunità, musica e tradizione

Floridia si prepara a vivere un’estate all’insegna della musica e della socialità. Sabato 26 e domenica 27 luglio Piazza del Popolo diventerà il cuore pulsante del divertimento con la prima edizione del Julai Music Fest: cinque band locali di generi diversi si alterneranno sul palco per due serate di grande musica, culminando con il concerto degli Sugar Free, che festeggeranno i 20 anni di “Cleptomania”, brano simbolo della loro carriera.

“È un esperimento – ha dichiarato l’assessore al Turismo, Sport e Spettacolo Serena Spada – ma siamo certi che Floridia e chi verrà a trovarci risponderanno con entusiasmo”.





Il cartellone estivo proseguirà con una programmazione ricca e variegata: 9 agosto: serata di cabaret e musica siciliana con la conduzione di Diego Calatabiano e artisti isolani. Dal 27 agosto al 16 settembre: quattro appuntamenti con la rassegna teatrale ospitati in piazze e cortili scolastici per coinvolgere anche le aree periferiche. Il 14 settembre “Sapori e Musica” alla Villa Comunale.

E poi la Notte Bianca: giunta alla 111ª edizione, trasformerà il centro storico in un grande teatro a cielo aperto con performance artistiche e stand gastronomici e il 21 settembre Sport City Day, seconda edizione dedicata allo sport e alla socializzazione, con il coinvolgimento di associazioni sportive e culturali.

Tra gli appuntamenti già svolti, l’assessore ha ricordato la Fiaccolata per la legalità, organizzata con il Comune di Solarino e le scuole per commemorare le vittime di mafia. Proprio con Solarino, grazie a rapporti istituzionali oggi “fraterni”, si guarda a possibili future iniziative congiunte.

Spada ha inoltre sottolineato il ruolo dei quartieri storici: “Stanno diventando veri collanti sociali. Non solo durante la festa dell’Ascensione, ma tutto l’anno organizzano eventi e attività, segno di un senso di appartenenza e orgoglio floridiano sempre più forte.”

Nonostante le difficoltà economiche comuni a molti comuni siciliani, l’obiettivo dell’amministrazione è chiaro: creare occasioni di incontro per i cittadini. “Ci aspettiamo piazze piene e giovani che si divertano in modo sano – ha concluso Spada – È questo che vogliamo: rafforzare la comunità e far sentire l’orgoglio di essere floridiani”.