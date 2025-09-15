Kalašnikov, pistole mitragliatrici e munizioni varie in un casolare disabitato di Noto: tre arresti

Continua l’attività della Questura di Siracusa di contrasto e repressione del fenomeno della detenzione illegale di armi, alla luce dei recenti ritrovamenti di armi e dei gravi episodi di cronaca che si sono registrati in città e in Provincia.

Nella serata di venerdì, nel territorio di Noto, la Squadra Mobile ed il Commissariato di Avola hanno arrestato un diciottenne, un diciannovenne e un ventunenne trovati in possesso di un fucile AK 47, due pistole mitragliatrici calibro 9 e vario munizionamento da guerra. I tre sono stati notati nei pressi di un casolare disabitato.

Insospettitisi della loro presenza in loco, gli investigatori li hanno sottoposti a controllo, attività che consentiva di scoprire un vero e proprio arsenale all’interno dell’edificio. Sono in corso attività di indagine al fine di ricostruire i collegamenti sul territorio dei soggetti tratti in arresto.

Tutti e tre, al termine della redazione degli atti di rito, sono stati accompagnati al carcere di Cavadonna.