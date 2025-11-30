Karate, a Priolo il campionato regionale. Ad accogliere gli atleti il sindaco Gianni

A Priolo il Campionato Regionale di Karate. La palestra del Polivalente ha ospitato questa mattina l’importante manifestazione sportiva, valida per l’accesso al Campionato Italiano.

A contendersi la qualificazione atleti provenienti da tutta la Sicilia e dalla Calabria.

A fare gli onori di casa il Sindaco Pippo Gianni, che ha accolto la Federazione e gli atleti.

“Siamo onorati – ha affermato il primo cittadino – che la Federazione regionale Karate abbia scelto Priolo e la palestra del Polivalente per disputare l’importante competizione Ciò dimostra ancora una volta che i nostri impianti sportivi sono degni di nota”.