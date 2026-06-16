Karate, Akcademy Sports Siracusa protagonista a Messina: oro per Giada Argentino e argento per Giada De Caro

Importanti risultati per l’Akcademy Sports Siracusa al Campionato Regionale Esordienti FIJLKAM, disputato ieri al PalaRescifina di Messina. Le giovani atlete del sodalizio siracusano hanno conquistato due prestigiosi piazzamenti nelle rispettive categorie di kumite (combattimento), confermando il valore del lavoro svolto in palestra.

A salire sul gradino più alto del podio è stata Giada Argentino, che ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria femminile -40 kg, imponendosi grazie a tecnica, determinazione e carattere.

Ottima prestazione anche per Giada De Caro, che ha ottenuto la medaglia d’argento nella categoria femminile -50 kg, al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni.

Buoni segnali sono arrivati anche dal giovane Nicolò Sanzaro, impegnato nella categoria maschile -38 kg di kumite, che ha mostrato grande impegno e promettenti qualità nonostante la giovane età.