Karate, Antonio De Benedictis sfiora la finale ai Campionati Italiani Cadetti FIJLKAM

Grande soddisfazione per il Centro Sportivo Taiji Kase Siracusa ai Campionati Italiani Cadetti FIJLKAM di karate, disputati dal 23 al 25 maggio e che hanno visto la partecipazione di 860 atleti provenienti da tutta Italia.

A esprimere apprezzamento per il risultato ottenuto è il direttore tecnico, maestro Roberto Dell’Aquila, che ha sottolineato l’importanza della prestazione dell’atleta siracusano Antonio De Benedictis nella categoria -52 kg.

De Benedictis ha affrontato la competizione mostrando una crescente maturazione tecnica e agonistica, superando brillantemente i primi tre incontri. Un percorso convincente che lo ha portato a giocarsi l’accesso alla finale di poule nel quarto turno.

Proprio nel match decisivo, nonostante una prova intensa e combattuta, l’atleta si è fermato contro un avversario alla sua portata. A pesare è stata probabilmente l’emozione di trovarsi a un passo da un traguardo importante.

Una prestazione che, comunque, lascia segnali incoraggianti in vista dei prossimi appuntamenti agonistici. Come evidenziato dal tecnico Roberto Cavallaro, il percorso di crescita dell’atleta continua e il lavoro futuro si concentrerà non solo sull’aspetto tecnico, ma anche su quello mentale, elemento fondamentale nelle competizioni di alto livello.

Per il Centro Sportivo Taiji Kase resta il bilancio positivo di una partecipazione di prestigio e la consapevolezza di poter guardare con fiducia ai prossimi impegni nazionali.