Karate, argento nazionale per Noemi Mazzotta della Pro Sport Melilli

Sport · Il risultato

La Sicilia conquista il titolo di vicecampione d’Italia nel kumite giovanile e tra le protagoniste della prestazione c’è Noemi Mazzotta, atleta della Pro Sport Melilli, allenata dal maestro Samuel Nocera.

Al Campionato Italiano a Rappresentative Regionali, la squadra siciliana ha raggiunto la finale, chiudendo la competizione al secondo posto nazionale dopo una sfida combattuta contro la Lombardia, vincitrice per 13-11.

Mazzotta ha dato un contributo importante al percorso della rappresentativa, totalizzando 14 punti e conquistando anche una vittoria personale per 4-3 proprio nell’ultimo atto della competizione.

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La giornata dell’atleta melillese era iniziata con la gara individuale nella categoria Junior Under 18, -66 kg. Dopo aver ottenuto una vittoria per 4-1, Noemi è stata costretta a interrompere il proprio percorso per uno stop medico, a causa di un colpo al naso, concludendo comunque al settimo posto nazionale.

Il risultato più significativo è arrivato nella prova a squadre, dove la giovane karateka ha contribuito alla conquista dell’argento con determinazione e una prestazione di rilievo.

Grande la soddisfazione della Pro Sport Melilli, che ha celebrato il risultato sottolineando il valore del percorso della propria atleta e i sacrifici che accompagnano ogni traguardo sportivo. Un riconoscimento che si estende a tutta la rappresentativa siciliana, agli atleti, ai tecnici e a quanti hanno contribuito alla conquista del secondo gradino del podio nazionale.