Karate, bene la Pro Sport Melilli ai regionali Juniores: due ori e pass per i campionati nazionali

Prestazione straordinaria per la ProSport Melilli al Campionato Regionale Juniores di Karate, valevole per la qualificazione ai Campionati Italiani, svoltosi al Palazzetto dello Sport di Caltagirone. La società guidata dal maestro Samuel Nocera ha partecipato alla competizione con tre atleti in diverse categorie di peso, conquistando risultati di assoluto rilievo.

A brillare sul tatami sono stati Noemi Mazzotta, categoria 66 kg, che ha conquistato la medaglia d’oro riconfermandosi Campionessa Regionale, e Gioele Ribera, categoria 50 kg, anch’egli vincitore dell’oro e nuovo Campione Regionale.

Con determinazione, disciplina e grande spirito sportivo, entrambi gli atleti hanno raggiunto il gradino più alto del podio, guadagnando così l’accesso ai Campionati Italiani di Karate, che si terranno a Roma.

Un plauso anche a Mario Sammito, impegnato nella categoria Juniores -61 kg, che ha dimostrato grinta, impegno e una crescita costante, confermando il buon lavoro tecnico svolto in palestra.

«Questi risultati – ha commentato il maestro Samuel Nocera – sono il frutto del sacrificio quotidiano dei ragazzi, del loro impegno e della passione che mettono in ogni allenamento. Siamo orgogliosi di loro e pronti ad affrontare con entusiasmo la prossima sfida nazionale».

Un successo che riempie d’orgoglio tutta la ASD ProSport Melilli, simbolo di una realtà sportiva in continua crescita, capace di formare giovani atleti nel segno della disciplina, del rispetto e della passione per il karate.