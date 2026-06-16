Karate, bronzo per Giada Argentino all’Open League Sicilia di Messina: i risultati per l’Akcademy Sports Siracusa

Grande soddisfazione per l’Akcademy Sports Siracusa all’Open League Karate Sicilia FIJLKAM/WKF di Messina, prestigiosa competizione internazionale che ha visto la partecipazione di oltre mille atleti provenienti da tutta Italia.

A distinguersi è stata la giovane atleta Giada Argentino, che nella categoria Under 14 femminile -42 kg ha conquistato un brillante terzo posto, salendo sul podio al termine di una gara combattuta e di alto livello tecnico.

Buona anche la prova dell’altra atleta siracusana Giada De Caro, che ha mostrato impegno, carattere e ottime prospettive di crescita in una manifestazione dal livello particolarmente elevato.

“Sono orgoglioso delle mie piccole guerriere – ha commentato il tecnico –. Hanno dato tutto sul tatami e hanno dimostrato grande determinazione nonostante la giovane età. Risultati come questi sono il frutto dell’impegno quotidiano e della passione che mettono in ogni allenamento”.

L’esperienza di Messina rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso sportivo delle giovani karateke dell’Akcademy Sports, che continuano a portare in alto il nome di Siracusa nelle competizioni regionali e nazionali.