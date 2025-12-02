Sviluppo del territorio: la visione di Confcommercio Siracusa

In studio con Francesco Diana, Presidente Confcommercio Siracusa

Ultime news

1 minuto di lettura
A Caltagirone

Karate, buoni risultati per i giovani atleti della Budokan di Floridia

Due primi, un terzo posto e altri ottimi piazzamenti per i piccoli atleti allenati dalla maestra Donatella Forte

Gli atleti del Budokan Floridia

Due primi, un terzo posto e altri ottimi piazzamenti per i piccoli atleti allenati dalla maestra Donatella Forte

1 minuto di lettura

I piccoli atleti della Polisportiva Budokan di Floridia, accompagnati dalla Maestra Donatella Forte, brillano a Caltagirone: ottimi risultati nella 2a tappa del Gran Premio Giovanissimi Fijlkam.

La trasferta si è rivelata un successo non solo sul fronte agonistico. Oltre ai piazzamenti ottenuti sul tatami, la partecipazione ha generato grande soddisfazione ed entusiasmo tra i giovanissimi ed i genitori. L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto e crescita, elementi fondamentali nel percorso formativo di ogni atleta.

A podio sono andati Leandro Scalora che si è classificato 3° nella categoria Under 10, Gesualdo Getulio che si è imposto nella categoria Under 12 e Nor Daresma che ha vinto la categoria Under 12 femminile

 


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni