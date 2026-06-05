Karate, De Benedictis e Spada in gara alla Sicilia Open League di Messina

Appuntamento di grande rilievo per il karate siciliano quello in programma sabato 6 giugno al PalaRescifina di Messina, dove si svolgerà la Sicilia Open League, manifestazione patrocinata dalla WKF e dalla FIJLKAM-CONI, che vedrà la partecipazione di circa 1100 atleti provenienti da tutta Italia e da diverse società europee.

Tra i protagonisti della competizione anche gli atleti del Centro Sportivo Taiji Kase, De Benedictis Antonino e Spada Simone, impegnati rispettivamente nelle categorie -52 kg e -75 kg.

I due karateka saranno accompagnati dal tecnico Maestro Roberto Cavallaro e proveranno a mettere in pratica il lavoro svolto durante tutta la stagione agonistica, affrontando un appuntamento di altissimo livello tecnico e organizzativo.

Soddisfazione e fiducia da parte dello staff tecnico guidato dal Direttore Tecnico Maestro Roberto Dell’Aquila, che vede in questa gara l’ultimo importante banco di prova della stagione, utile a confermare i progressi degli atleti e a raccogliere risultati significativi.

La Sicilia Open League rappresenta uno degli eventi più partecipati del calendario federale, capace di richiamare società sportive da tutto il territorio nazionale e di offrire un confronto internazionale di alto livello, nel segno dei valori dello sport e della crescita tecnica dei giovani atleti.