Karate, due atleti siracusani a caccia della qualificazione ai Campionati Italiani

Sarà il Palaserranò di Patti a ospitare domenica la fase regionale di qualificazione ai Campionati Italiani FIJLKAM di karate, specialità kumite. Un appuntamento importante per molti atleti siciliani che puntano a conquistare il pass per la fase finale nazionale.

Tra i protagonisti attesi anche due rappresentanti del Centro Sportivo Taiji Kase Siracusa, guidato dal maestro Roberto Dell’Aquila e allenati dal maestro Roberto Cavallaro. A scendere sul tatami saranno Simone Spada, impegnato nella categoria -75 kg, e Leonardo Caschetto nella categoria -67 kg.

I due karateka siracusani cercheranno di conquistare la qualificazione alle finali dei Campionati Italiani, in programma dal 26 al 28 marzo presso il Centro Olimpico Federale di Ostia Lido, uno dei principali poli nazionali dedicati alle arti marziali.