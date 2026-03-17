Ultime news

1 minuto di lettura
Karate

Karate, due atleti siracusani al Grand Prix Junior di Messina: pronti a sfidare 600 partecipanti

Si tratta di un evento di grande prestigio che vedrà la partecipazione di circa 600 atleti provenienti da tutto il Sud Italia

Si tratta di un evento di grande prestigio che vedrà la partecipazione di circa 600 atleti provenienti da tutto il Sud Italia

1 minuto di lettura

Domenica 15 marzo gli atleti dell’ASD Centro Sportivo Taiji Kase, come riferito dal direttore tecnico maestro Roberto Dell’Aquila, saranno protagonisti a Messina al Trofeo Junior “Grand Prix” Tournament.

A rappresentare la società saranno Antonino De Benedictis, impegnato nel kumite -58 kg, e Flavio Tiralongo, nella categoria kumite -57 kg, guidati dal tecnico maestro Roberto Cavallaro.

Si tratta di un evento di grande prestigio che vedrà la partecipazione di circa 600 atleti provenienti da tutto il Sud Italia, pronti a confrontarsi nelle discipline del kata (forme) e del kumite (combattimento).

I due giovani sportivi, dopo intense sessioni di allenamento presso l’ASD Centro Sportivo Siracusano, si dichiarano pronti a dare il massimo, con l’obiettivo di esprimere al meglio il proprio talento nel pieno rispetto delle regole e degli avversari.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo

© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni

Le notizie più lette di oggi