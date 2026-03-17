Karate, due atleti siracusani al Grand Prix Junior di Messina: pronti a sfidare 600 partecipanti

Domenica 15 marzo gli atleti dell’ASD Centro Sportivo Taiji Kase, come riferito dal direttore tecnico maestro Roberto Dell’Aquila, saranno protagonisti a Messina al Trofeo Junior “Grand Prix” Tournament.
A rappresentare la società saranno Antonino De Benedictis, impegnato nel kumite -58 kg, e Flavio Tiralongo, nella categoria kumite -57 kg, guidati dal tecnico maestro Roberto Cavallaro.
Si tratta di un evento di grande prestigio che vedrà la partecipazione di circa 600 atleti provenienti da tutto il Sud Italia, pronti a confrontarsi nelle discipline del kata (forme) e del kumite (combattimento).
I due giovani sportivi, dopo intense sessioni di allenamento presso l’ASD Centro Sportivo Siracusano, si dichiarano pronti a dare il massimo, con l’obiettivo di esprimere al meglio il proprio talento nel pieno rispetto delle regole e degli avversari.
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