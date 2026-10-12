Karate, en plein dell’ASD Arcobaleno di Siracusa: tre atleti sul podio a Patti

Sport · I risultati

Grande prova di forza e valore per l’ASD Arcobaleno di Siracusa, protagonista assoluta alla nuova edizione del Gran Prix Giovanissimi di karate, disputatosi lo scorso 4 ottobre al Palazzetto dello Sport di Patti (Messina). La manifestazione, indetta e organizzata dalla Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), ha visto la partecipazione di oltre 300 giovani atleti provenienti da tutta la regione, confermandosi come un appuntamento di altissimo livello per il settore giovanile.

In questo contesto altamente competitivo, l’ASD Arcobaleno si è presentata con 3 atleti impegnati nella specialità del Kumité (combattimento a contatto controllato), riuscendo nell’impresa di portare tutti e tre i componenti della squadra sul podio. Un “en plein” di medaglie che sottolinea la qualità della preparazione e la determinazione dei ragazzi.

Nello specifico Leonardo Giarrizzo e Daniel Nitto hanno conquistato la medaglia d’oro, mentre Karime Nahal ha impreziosito il fine settimana con una medaglia di bronzo.

“I nostri ragazzi hanno dimostrato ancora una volta un carattere straordinario e una tecnica impeccabile – ha commentato il direttore, Maestro Benemerito e Stella d’Argento CONI al Merito Sportivo, Giuseppe Salerno cintura nera 7° dan -. Portare a casa tre podi su tre partecipanti in una gara con più di 300 atleti è motivo di grandissimo orgoglio. È il giusto premio per i sacrifici, il lavoro quotidiano in palestra e la passione che questi giovani mettono nello sport.”

L’ASD Arcobaleno guarda ora ai prossimi impegni stagionali con rinnovato entusiasmo e la consapevolezza di poter competere ai vertici delle classifiche.