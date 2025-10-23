Karate, Flavio Tiralongo a Roma per i campionati italiani esordienti

Flavio Tiralongo, categoria -48 kg, e il maestro Roberto Cavallaro, rappresenteranno il Centro Sportivo Taiji Kase di Siracusa – come ci comunica il Direttore Tecnico Roberto Dell’Aquila -, ai Campionati Italiani Esordienti Fijlkam, che si disputeranno sabato 25 e domenica 26 ottobre, al Centro Olimpico di Ostia Lido (Roma).
Il giovane atleta forte di un allenamento costante ed una crescita notevole nell’ultimo anno, andrà a cercare di conquistare un risultato soddisfacente, senza porre limiti al risultato che potrà arrivare.
