Centro sportivo siracusano

Karate, Flavio Tiralongo a Roma per i campionati italiani esordienti

Centro sportivo Siracusano

Flavio Tiralongo, categoria -48 kg, e il maestro Roberto Cavallaro, rappresenteranno il Centro Sportivo Taiji Kase di Siracusa – come ci comunica il Direttore Tecnico Roberto Dell’Aquila -, ai Campionati Italiani Esordienti Fijlkam, che si disputeranno sabato 25 e domenica 26 ottobre, al Centro Olimpico di Ostia Lido (Roma).

Il giovane atleta forte di un allenamento costante ed una crescita notevole nell’ultimo anno, andrà a cercare di conquistare un risultato soddisfacente, senza porre limiti al risultato che potrà arrivare.


