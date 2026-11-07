Karate, Flavio Tiralongo del Taiji Kase Siracusa in gara per andare ai Campionati italiani

Il Centro Sportivo Taiji Kase Siracusa si prepara a un nuovo appuntamento agonistico nel karate. Domenica 8 novembre, al Pala Serrano di Patti, è in programma la fase regionale FIJLKAM, valida per la qualificazione al Campionato italiano di kata e kumite riservato alla categoria Esordienti.
A rappresentare la società siracusana sarà Flavio Tiralongo, impegnato nella categoria -58 kg e accompagnato dal maestro Roberto Cavallaro. A seguire la preparazione dell’atleta è il direttore tecnico, maestro Roberto Dell’Aquila.
Per Tiralongo si tratta di una nuova occasione per misurarsi con i migliori atleti della categoria. Lo scorso anno il giovane karateka aveva raggiunto gli ottavi di finale, dopo una serie di incontri particolarmente combattuti.
L’obiettivo è provare a migliorare il risultato della precedente partecipazione, in una competizione che si preannuncia impegnativa per l’elevato livello tecnico dei partecipanti.
Dal Centro Sportivo Taiji Kase arrivano gli auguri a Flavio da parte dello staff tecnico e dei compagni di squadra, in vista della gara di domenica.