Karate, giovani atleti siracusani al “Grand Prix” di Messina

Domenica 15 marzo due giovani atleti dell’ASD Centro Sportivo Taiji Kase prenderanno parte al Trofeo Junior “Grand Prix” Tournament che si svolgerà a Messina, una competizione di grande rilievo nel panorama del karate giovanile del Sud Italia.

A rappresentare la società saranno Antonino De Benedictis, impegnato nella categoria Kumite -58 kg, e Flavio Tiralongo, che gareggerà nella categoria Kumite -57 kg. I due atleti saranno accompagnati dal loro tecnico, il maestro Roberto Cavallaro.

A comunicarlo è il direttore tecnico della società, il maestro Roberto Dell’Aquila, che ha sottolineato l’importanza della manifestazione sportiva. Il torneo, infatti, vedrà la partecipazione di circa 600 atleti provenienti da diverse regioni dell’Italia meridionale, pronti a confrontarsi nelle specialità del kata, ovvero le forme, e del kumite, il combattimento.

I due giovani karateka arrivano all’appuntamento dopo un intenso periodo di preparazione. Gli allenamenti, svolti presso l’ASD Centro Sportivo Siracusano, sono stati caratterizzati da sedute impegnative che hanno permesso agli atleti di affinare tecnica, concentrazione e preparazione atletica.

L’obiettivo, oltre al risultato sportivo, è quello di vivere l’esperienza della gara con spirito sportivo, nel rispetto delle regole e degli avversari, valori fondamentali che da sempre contraddistinguono la disciplina del karate.

Per De Benedictis e Tiralongo si tratta dunque di un’importante occasione di confronto e crescita, pronti a dare il massimo sul tatami e a rappresentare al meglio la propria società.