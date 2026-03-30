Karate, gli atleti della Budokan di Floridia sugli scudi ad Acireale

Ottimi risultati per l’A.S.D. Polisportiva Budokan Floridia, protagonista nella disciplina Kata del karate in occasione dell’11° Trofeo G. Funakoshi C.S.A.In 2026, svoltosi il 22 marzo ad Acireale. La società ha partecipato con un nutrito gruppo di atleti, tra preagonisti e agonisti, guidati dalla maestra Donatella Forte. Tutti si sono distinti per impegno, determinazione e qualità delle prestazioni, conquistando numerosi piazzamenti sul podio.

Grande soddisfazione soprattutto per i più giovani del settore preagonistico, molti dei quali alla loro prima esperienza in gara. Nonostante l’emozione, hanno affrontato la competizione con concentrazione e coraggio, ottenendo risultati significativi e dimostrando già un buon livello tecnico.

Nella specialità Kata, spiccano: Gabriele Amaraddio (categoria BA.B) – 1° posto; Francesco Domenico Bascetta (BA.B) – 3° posto; Gesualdo Getulio (RA) – 3° posto; Leandro Scalora (FA) – 1° posto; Diego Minollini (FA) – 7° posto e Lorenzo Serranò (RA) – 7° posto

Prestazioni di alto livello anche tra gli agonisti, che hanno confermato la qualità del lavoro svolto in palestra: Nunzio Cantone (Seniores) – 1° posto; Vittorio Scalora (Juniores) – 2° posto; Carmelo Palumbo (Juniores) – 3° posto e Paolo Noto (Cadetti) – 3° posto

Risultati che rappresentano un motivo di grande orgoglio per la società floridiana, impegnata quotidianamente in un percorso di crescita sportiva e personale dei propri atleti. Dietro ogni medaglia, infatti, ci sono sacrificio, costanza e una profonda passione per il karate.