Karate, grande prova per il Centro Sportivo Siracusano Taiji Kase al Grand Prix Giovanissimi

Si è svolta ieri, domenica 30 novembre, la seconda e ultima tappa del Grand Prix Giovanissimi 2025 di karate, ospitata al PalaCaltagirone di Caltagirone. Una manifestazione di grande partecipazione che ha visto scendere sul tatami circa 600 giovani atleti provenienti da tutta la Sicilia, in quella che è stata l’ultima gara dell’anno per le categorie dai 5 agli 11 anni.

I piccoli karateka si sono confrontati in diverse specialità: prove di abilità e percorso tecnico, combattimento simulato con il palloncino, kata, kumite Under 10 e Under 12, tutte disputate secondo regolamento WKF, la Federazione Mondiale di Karate.

Ottimi risultati per il Centro Sportivo Siracusano Taiji Kase, che ha partecipato con le giovani atlete Marta Bottaro e Penelope Bianchizza. Marta Bottaro ha ben figurato nella prova tecnica del palloncino, fermandosi ai quarti di finale. Penelope Bianchizza, alla sua primissima esperienza in gara nel combattimento Under 10, ha superato emozione e difficoltà conquistando un prestigioso terzo posto, risultato particolarmente significativo considerato il livello della competizione e il carattere formativo di questa disciplina.

Entrambe le atlete hanno inoltre ottenuto ottimi riscontri nella prova del Percorso Tecnico, classificandosi tra le prime dieci concorrenti della loro categoria. Grande la soddisfazione del maestro Roberto Cavallaro, che le ha seguite a bordo tatami per tutta la giornata, e del direttore tecnico del Centro Sportivo Taiji Kase, il maestro Roberto Dell’Acquila, che sottolinea come questi risultati siano il frutto di un lavoro costante, attento sia alla preparazione tecnica che alla crescita motoria e personale delle giovani allieve.