Karate, il giovane Flavio Tiralongo conquista il terzo posto al campionato regionale e vola alle finali nazionali

Si è svolto oggi, al Pala Mangano di Palermo, il Campionato Regionale Esordienti di karate Fijlkam. Per il Centro Sportivo Taiji Kase, accompagnato dal Maestro Roberto Cavallaro, ha partecipato alla competizione il giovane atleta Flavio Tiralongo.

Come racconta il direttore tecnico Roberto Dell’Aquila, l’atleta, alla sua prima esperienza agonistica, ha affrontato la gara con determinazione nonostante alcune difficoltà iniziali: dopo aver superato il primo turno, ha perso il secondo, ma è stato ripescato per la finale del terzo posto.

Tiralongo ha poi vinto due incontri consecutivi, conquistando il terzo posto assoluto e staccando così il pass per le finali del Campionato Italiano, che si terranno presso il Centro Olimpico Fijlkam di Ostia Lido (Roma) il prossimo 25 e 26 ottobre.

“Ancora qualche settimana di rifiniture – aggiunge Dell’Aquila – per farci trovare pronti all’appuntamento nazionale”