Karate, il siracusano De Benedictis in gara a Patti: obiettivo qualificazione ai Campionati Italiani

Nuovo importante impegno per il Centro Sportivo Taiji Kase Siracusa. Oggi, domenica 3 maggio, a Patti, al Palaserrano, si terrà il Campionato Regionale Cadetti FIJLKAM, appuntamento fondamentale per l’accesso alla fase nazionale.
A rappresentare la società siracusana sarà l’atleta Antonino De Benedictis, impegnato nella specialità Kumite, categoria -52 kg, con l’obiettivo di conquistare il pass per i Campionati Italiani.
L’atleta è allenato dal maestro Roberto Cavallaro, sotto la direzione tecnica del maestro Roberto Dell’Aquila.
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