Karate, il siracusano De Benedictis sul podio e vola alle finali nazionali

Ancora un risultato di prestigio per il Centro Sportivo Taiji Kase Siracusa, che si conferma fucina di talenti nel panorama del karate agonistico. Antonino De Benedictis ha conquistato un brillante terzo posto, centrando così la qualificazione alle finali del Campionato Italiano FIJLKAM.

L’atleta siracusano si è distinto nella categoria Kumite -52 kg (combattimento), dimostrando determinazione, preparazione tecnica e grande lucidità nei momenti decisivi.

Le finali nazionali si terranno dal 22 al 24 maggio presso il Centro Olimpico di Ostia Lido, a Roma, dove De Benedictis avrà l’opportunità di confrontarsi con i migliori atleti italiani della categoria.

Grande la soddisfazione all’interno dello staff tecnico. Il Maestro Roberto Cavallaro e il Direttore Tecnico Maestro Roberto Dell’Aquila hanno espresso apprezzamento per la prestazione dell’atleta, sottolineando i progressi compiuti nel suo percorso di crescita, sia dal punto di vista tecnico che personale. Un cammino che, secondo i tecnici, sta portando De Benedictis a una sempre maggiore consapevolezza delle proprie capacità.

Tutto il team del Centro Sportivo Taiji Kase, insieme ai compagni di allenamento, si stringe attorno all’atleta augurandogli il meglio per l’importante appuntamento tricolore.