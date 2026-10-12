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Karate, la siracusana Giada De Caro conquista l’argento alla Open Coppa del Presidente

di Ottavio Gintoli ·
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Karate

Medaglia d’argento per Giada De Caro, atleta della categoria Esordienti dell’A.S.D. Akcademy Sports di Siracusa, che il 10 ottobre ha ottenuto il secondo posto nella categoria -47 kg femminile di kumite all’Open Coppa del Presidente “Memorial Franca Bilardi”, disputato a Vibo Valentia.

La giovane karateka ha gareggiato con la Rappresentativa siciliana, composta da 12 atleti Esordienti selezionati dal Comitato tecnico regionale della FIJLKAM, la Federazione italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali.

Un risultato di rilievo per l’atleta siracusana, che si è distinta in una competizione di livello nazionale, contribuendo a portare in alto il nome della Sicilia. Soddisfazione per il piazzamento è stata espressa dall’Akcademy Sports, società siracusana affiliata alla FIJLKAM, e dal tecnico Aurelio Mazzeo, che ha condiviso il risultato della propria atleta.

Ottavio Gintoli

Ottavio Gintoli

Giornalista pubblicista dal 2012, di base a Noto. Ha iniziato con lo sport e oggi scrive di politica, cronaca, cultura ed eventi. Firma anche per La Sicilia; nel network dal 2015. Il…

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