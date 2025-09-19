Karate, la siracusana Noemi Mazzotta convocata nella rappresentativa siciliana U18

Nuova e prestigiosa convocazione per Noemi Mazzotta, giovane promessa del karate e punta di diamante della ProSport Melilli, guidata dal maestro Samuel Nocera. L’atleta è stata chiamata a far parte della rappresentativa siciliana U18 nella categoria -66 kg (specialità Kumite, combattimento) in vista del prossimo campionato italiano a rappresentative regionali, in programma a Urbino dal 10 al 12 ottobre.

Un traguardo conquistato al termine di un percorso lungo e impegnativo: Mazzotta, infatti, si è distinta nelle principali competizioni nazionali e internazionali e ha superato con successo le selezioni del Centro Tecnico Regionale, disputate il 22 e 23 marzo a Chiaramonte Gulfi, il 4 maggio a Caltagirone, il 6 luglio a Palermo e, infine, lo scorso 14 settembre a Catania.

Determinazione, sacrificio e lavoro costante hanno caratterizzato la preparazione dell’atleta anche nei mesi estivi, quando le alte temperature non hanno fermato la sua voglia di crescere e migliorarsi.

La convocazione nella rappresentativa siciliana rappresenta così un riconoscimento meritato per la caparbietà di Noemi, che si conferma tra le migliori atlete della sua categoria a livello regionale e nazionale.

Da Melilli parte quindi un grande in bocca al lupo alla giovane karateka, pronta a portare in alto i colori della Sicilia nella prestigiosa competizione di Urbino.