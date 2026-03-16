Karate, ottimi risultati per l’Officina della Danza di Priolo al Junior Grand Prix FIJLKAM

Domenica 15 marzo 2026 si è svolto il Junior Grand Prix Tournament organizzato dalla FIJLKAM, appuntamento di rilievo per il settore giovanile del karate.

Presente alla competizione anche il team Officina della Danza di Priolo, guidato dai maestri Giuseppe Cartelli e Ruggero Bosco, che ha preso parte al torneo con diversi giovani atleti ottenendo risultati di grande rilievo.

A salire sul gradino più alto del podio è stata Valeria Salerno, che ha conquistato il 1° posto nella categoria Esordienti -56 kg femminile. Ottimi piazzamenti anche per Vincenzo Emmolo, 3° classificato nella categoria Under 12 -32 kg, e Mattia Nicolosi, 3° classificato nella categoria Under 12 -47 kg.

Buone prestazioni anche per Daniele D’Amico, 5° classificato nella categoria Under 12 -42 kg, e Gabriele Varisco, 5° classificato tra gli Esordienti -43 kg.

Da segnalare inoltre la positiva partecipazione di Beatrice Cannella (Under 12 -32 kg), Mirko Iacono (Esordienti -38 kg), Giorgia Randazzo (Esordienti -45 kg), Carmelo Tudisco (Under 12 -42 kg) e Salvatore Nicolosi (Under 12 -32 kg), che hanno mostrato impegno e determinazione, pagando però in parte la minore esperienza nella categoria Under 12.

“Siamo soddisfatti della prestazione del gruppo – hanno commentato i maestri Cartelli e Bosco –. I ragazzi stanno crescendo molto e questi risultati sono il frutto del lavoro quotidiano svolto in palestra”

Il team è già proiettato verso i prossimi appuntamenti agonistici: i Campionati Italiani Assoluti FIJLKAM, in programma dal 27 al 29 marzo a Ostia, dove sarà impegnata l’atleta Valeria De Luca, e il Karate Kids FIJLKAM, gara giovanile prevista il 19 aprile a Patti.