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Karate, Pro Sport Melilli protagonista a Caltagirone: pioggia di successi alla Coppa Sicilia

Tre atleti, tre splendide prestazioni che raccontano il lavoro quotidiano svolto in palestra

Tre atleti, tre splendide prestazioni che raccontano il lavoro quotidiano svolto in palestra

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Grande giornata di sport e soddisfazioni per la Pro Sport Melilli, che domenica 17 maggio, a Caltagirone, ha confermato ancora una volta il proprio valore conquistando importanti risultati alla Coppa Sicilia. Una trasferta ricca di emozioni che ha visto gli atleti melillesi distinguersi sul tatami grazie a grinta, tecnica e spirito di squadra, portando in alto i colori della società.

A brillare è stato Leonardo Cannata, che ha conquistato il gradino più alto del podio nella categoria Esordienti -53 kg, al termine di una prestazione autorevole e convincente. Splendido successo anche per Noemi Mazzotta, che ha dominato la categoria Junior -66 kg, imponendosi con determinazione e conquistando una meritatissima medaglia d’oro. Ottimo risultato anche per Glenda Carta, che nella categoria Esordienti -50 kg ha ottenuto un prestigioso terzo posto, dimostrando carattere e grande crescita tecnica.

Tre atleti, tre splendide prestazioni che raccontano il lavoro quotidiano svolto in palestra e la passione che anima tutto l’ambiente Pro Sport Melilli. Un risultato che è il frutto dell’impegno costante degli atleti, della professionalità dei tecnici e del sostegno fondamentale delle famiglie, sempre presenti nel percorso di crescita sportiva e personale dei ragazzi.

La società esprime grande orgoglio per questi traguardi, che rappresentano un’ulteriore conferma della qualità del lavoro svolto e uno stimolo a guardare avanti con entusiasmo e ambizione.

La strada è quella giusta e, come in casa Pro Sport Melilli amano ripetere, il meglio deve ancora venire.


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