Karate, Pro Sport Melilli protagonista a Caltagirone: pioggia di successi alla Coppa Sicilia

Grande giornata di sport e soddisfazioni per la Pro Sport Melilli, che domenica 17 maggio, a Caltagirone, ha confermato ancora una volta il proprio valore conquistando importanti risultati alla Coppa Sicilia. Una trasferta ricca di emozioni che ha visto gli atleti melillesi distinguersi sul tatami grazie a grinta, tecnica e spirito di squadra, portando in alto i colori della società.

A brillare è stato Leonardo Cannata, che ha conquistato il gradino più alto del podio nella categoria Esordienti -53 kg, al termine di una prestazione autorevole e convincente. Splendido successo anche per Noemi Mazzotta, che ha dominato la categoria Junior -66 kg, imponendosi con determinazione e conquistando una meritatissima medaglia d’oro. Ottimo risultato anche per Glenda Carta, che nella categoria Esordienti -50 kg ha ottenuto un prestigioso terzo posto, dimostrando carattere e grande crescita tecnica.

Tre atleti, tre splendide prestazioni che raccontano il lavoro quotidiano svolto in palestra e la passione che anima tutto l’ambiente Pro Sport Melilli. Un risultato che è il frutto dell’impegno costante degli atleti, della professionalità dei tecnici e del sostegno fondamentale delle famiglie, sempre presenti nel percorso di crescita sportiva e personale dei ragazzi.

La società esprime grande orgoglio per questi traguardi, che rappresentano un’ulteriore conferma della qualità del lavoro svolto e uno stimolo a guardare avanti con entusiasmo e ambizione.

La strada è quella giusta e, come in casa Pro Sport Melilli amano ripetere, il meglio deve ancora venire.