Karate, Simone Spada del Centro Taiji Kase in gara per conquistare il pass ai Campionati Italiani

Domenica 2 novembre sarà una giornata importante per il giovane atleta Simone Spada, appartenente alla categoria juniores del Centro Sportivo Taiji Kase. L’atleta sarà impegnato nella competizione di kumite -68 kg, accompagnato dal Maestro Roberto Cavallaro, con l’obiettivo di staccare il pass per i prossimi Campionati Italiani FIJLKAM, in programma a Ostia Lido (Roma) dal 21 al 23 novembre.

Come ha dichiarato il Direttore Tecnico del Centro Taiji Kase, Maestro Roberto Dell’Aquila, la squadra è fiduciosa:

“Abbiamo lavorato con impegno e costanza in vista di questo appuntamento. Siamo convinti che Simone potrà offrire una prestazione di buon livello e confermare i progressi mostrati negli ultimi mesi.”