Karate, Siracusa brilla ai Mondiali WKA: oro per Pisano e per la squadra Kata

La Dynamic Karate Club Siracusa del maestro Pino Privitera ha chiuso in positivo il Campionato del Mondo WKA (World Karate-Do Alleance) 2026 svoltosi a Malta dal 27 al 29 marzo.

Una manifestazione di altissimo livello tecnico, caratterizzata dalla presenza di 1300 atleti in rappresentanza di 32 nazioni con una larghissima presenza di atleti provenienti da ogni parte del globo. Tra i protagonisti indiscussi spiccano gli atleti guidati da Privitera, Direttore Tecnico Nazionale OPES per il settore Kata, che ha schierato una squadra composta da 9 atleti di età compresa tra gli 11 e i 20 anni, oltre alla presenza di un atleta veterano come Pasquale Caruso.

La compagine siciliana ha saputo distinguersi per preparazione, determinazione e spirito competitivo, conquistando risultati di assoluto rilievo e portando in alto il nome dell’Italia. A brillare su tutti è stato Claudio Pisano che si è laureato Campione del Mondo WKA 2026 al termine di una prestazione impeccabile, dove il neocampione iridato ha evidenziato tecnica, concentrazione e grande maturità agonistica.

Un altro titolo mondiale è stato conquistato dalla Squadra Kata 14-20 anni composta da Giuseppe Mazzurco, Mattia Noè e Claudio Pisano.

Pasquale Caruso si è piazzato 3 nel kumite degli over 61 anni. Terzo posto a pari merito per Matteo Sacrofano nel Kumite 12-14 anni.

A questi vanno aggiunti gli ottimi piazzamenti di Benedetto Ricciardetto (5^ nel Kata 14 anni), Giuseppe Mazzurco (6^ nel Kata 20 anni), Mattia Noè (7^ nel Kata 14 anni), Pasquale Caruso (8^ nel Kata 60 anni), Giada Mignemi (10^ Kata 12 anni), Matteo Sacrofano (15^ nel Kata 12 anni). Buona la prova offerta da Ginevra Petruzzelli (Kata 17 anni C.N.).

“Non posso che elogiare i miei allievi – ha commentato il Maestro, Pino Privitera – per i brillanti risultati conseguiti in questa importante manifestazione internazionale – che ha visto la presenza di atleti molto competitivi. Adesso dobbiamo preparaci al prossimo appuntamento agonistico, i campionati nazionali che si svolgeranno a Voghera il 19 aprile”.