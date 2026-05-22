Karate, un atleta del Centro Sportivo Siracusano alle finali del Campionato italiano

Sabato 23 e domenica 24,al Centro Olimpico FIJLKAM, si svolgeranno le finali del Campionato Italiano di Kumite e Kata, appuntamento di rilievo nel panorama nazionale del karate.

A sottolineare l’importanza dell’evento è il Direttore Tecnico, Maestro Roberto Dell’Aquila, che ha evidenziato la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia e l’alto livello tecnico della competizione.

Particolare attenzione è rivolta alla presenza di due rappresentanti siracusani del Centro Sportivo Siracusano Taiji Kase, che saranno protagonisti sui tatami in questa importante fase finale del campionato.

Tra loro, l’atleta Antonio De Benedictis, impegnato nella categoria -52 kg Kumite (combattimento a contatto controllato), che cercherà di conquistare il podio dopo un percorso di preparazione svolto con grande costanza e impegno.

A supportarlo in gara sarà il tecnico, Maestro Roberto Cavallaro, che seguirà da vicino la sua prestazione durante tutta la competizione.

Entrambi gli atleti e lo staff hanno ricevuto un messaggio di incoraggiamento dal Direttore Tecnico Dell’Aquila, che ha augurato loro buon lavoro e il miglior risultato possibile in questa importante trasferta nazionale.