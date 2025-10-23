Kart, è di Avola il vicecampione siciliano categoria 60 Under 10

Si è conclusa domenica 19 ottobre al circuito internazionale di Triscina la stagione kartistica siciliana ACI Sport, con un grande protagonista: Antonino Di Stefano, il giovane pilota avolese che ha dominato sia la prefinale che la finale dell’ultima gara, confermandosi tra i talenti più promettenti del panorama regionale.

Di Stefano ha disputato un campionato straordinario, conquistando sette podi in sette gare sulle principali piste della Sicilia. All’esordio nel suo primo campionato ufficiale regionale, il piccolo pilota si è laureato vice campione siciliano, un risultato di grande prestigio che corona una stagione perfetta per costanza e determinazione.

Fondamentale il lavoro del Team Castorina, protagonista in tutte le categorie e supportato dal team manager Dino, che ha seguito il giovane pilota per tutta la stagione con dedizione e competenza.

Un ringraziamento speciale va anche alla Lenzo Kart, casa motoristica e telaistica siciliana, per l’ottimo materiale tecnico messo a disposizione.

Adesso gli occhi sono puntati su Battipaglia, dove dal 21 al 23 novembre Antonino Di Stefano rappresenterà la Sicilia al Campionato Italiano a Squadre, pronto a portare in pista talento, grinta e i colori della sua terra.