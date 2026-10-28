Kart, il melillese Michael Paparo è campione del mondo S125 Senior

Sport · Iame Warriors Final

Michael Barbaro Paparo, pilota di Melilli, ha conquistato il titolo nella categoria S125 Senior alla Iame Warriors Final 2026, disputata al Leopard Circuit di Viterbo. La finale si è corsa sabato 24 ottobre e ha assegnato i titoli delle sei categorie in gara. Per il giovane campione sono arrivate le doppie congratulazioni di Sergio Imbrò, che si è complimentato con lui sia in veste di fiduciario ACI Sport Sicilia sia come presidente dell’Automobile Club Siracusa, di cui Paparo è tesserato.

“Il karting siciliano continua a darci grandi soddisfazioni a livello mondiale. Faccio i miei complimenti a Michael, che ha portato in Sicilia questo successo da vero professionista. Mi congratulo con lui sia come fiduciario ACI Sport Sicilia sia come presidente dell’Automobile Club Siracusa, che vanta il giovane campione tra i propri tesserati – ha dichiarato Imbrò. Il karting rappresenta una categoria propedeutica per il motorsport e molti piloti iniziano proprio da lì. Ci sono anche campioni che scelgono di continuare in questo mondo e diventano, a loro volta, grandi protagonisti”, ha aggiunto. La S125 Senior è una categoria riservata ai piloti dai 14 anni, con motore IAME S125 da 125 cc, peso minimo di 158 kg e pneumatici Komet K3M/K3W.