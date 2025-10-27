KGM Actyon: il nuovo SUV coreano dal design rinnovato

La nuova KGM Actyon segna il ritorno in grande stile della casa coreana, un tempo conosciuta come SsangYong. Il modello si presenta con un design completamente rivisitato, linee più moderne e una spiccata attenzione al comfort. Sotto il cofano, un motore 1.5 turbo benzina da 163 cavalli, capace di garantire buone prestazioni e una guida fluida.

Con una lunghezza di 4,74 metri, una larghezza di 1,91 e un’altezza di 1,78, l’Actyon rientra a pieno titolo nel segmento D, posizionandosi come il SUV più grande della gamma KGM.

Il frontale è imponente e muscoloso, caratterizzato dall’assenza del logo tradizionale, una scelta audace e inusuale, compensata da un elemento luminoso a tutta larghezza che dona identità e presenza su strada. I fari LED sottilicontribuiscono a esaltarne la personalità dinamica, mentre i cerchi da 20 pollici sottolineano la vocazione sportiva.

La parte posteriore, con linee pulite e proporzioni equilibrate, richiama alcuni tratti delle Range Rover, pur mantenendo una propria identità. Nel complesso, una silhouette elegante ma robusta, che non passa inosservata.

Lo spazio a bordo è uno dei punti di forza del modello: il bagagliaio supera i 660 litri di capacità, espandibili a oltre 1.000 litri con i sedili posteriori abbattuti. Il doppiofondo ospita le attrezzature di emergenza e consente una gestione ottimale dello spazio.

Gli interni sorprendono per qualità e cura costruttiva: materiali morbidi sulla plancia e sui pannelli laterali, finiture convincenti e un ambiente tecnologico dominato da due display da 12,3 pollici – uno per la strumentazione digitale e l’altro per il sistema di infotainment. A completare il quadro, la gestione avanzata della climatizzazione e dei sedili riscaldabili e ventilati, a conferma dell’attenzione di KGM al comfort di bordo.