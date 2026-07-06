KGM Tivoli, il B-SUV che unisce carattere e tecnologia

Non è solo un B-SUV compatto: è un compagno pensato per la vita di tutti i giorni. La KGM Tivoli si presenta con linee scolpite e un design che non passa inosservato, puntando su una personalità decisa fin dal primo sguardo.

Sotto il cofano, il motore 1.5 turbo a benzina da 163 CV garantisce una risposta immediata, supportato da una coppia massima di 280 Newton metro disponibile già ai bassi regimi. Il risultato è un mix di prestazioni brillanti e consumi ottimizzati, pensato per chi vive la città ma non rinuncia a uscirne.

Lo sterzo preciso e l’assetto stabile rendono ogni curva sicura, mentre l’abitacolo è stato progettato interamente attorno al conducente: display digitale, sistema di infotainment e comandi intuitivi mettono la tecnologia sempre a portata di mano.

A completare il quadro c’è lo spazio: cinque posti reali e un bagagliaio fino a 423 litri, caratteristiche che rendono la vettura adatta sia alla famiglia che al tempo libero. Sul fronte sicurezza, la Tivoli integra la frenata automatica d’emergenza, il mantenimento attivo di corsia e il riconoscimento dei segnali stradali, sistemi di assistenza alla guida che lavorano costantemente al fianco del conducente.

Bella, tecnologica e spaziosa: sono questi gli elementi che, secondo KGM, giustificano la scelta della Tivoli come B-SUV di riferimento nel proprio segmento. Un’unica vettura in cui, come recita il claim del marchio, convivono “più carattere, più tecnologia, più libertà”.

La KGM Tivoli è disponibile per una prova su strada presso Syraka-Hyblea Auto, in via Necropoli del Fusco a Siracusa.