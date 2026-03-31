Kick boxing, Team Gentile protagonista: tre titoli italiani alla Coppa Italia WKFM

Grande risultato per il teamgentile alla Coppa Italia 2026 WKFM di kick boxing, dove gli atleti si sono distinti conquistando ben tre titoli italiani al termine di una giornata ricca di emozioni e successi.

A salire sul gradino più alto del podio sono stati Montoneri Samuele, vincitore della categoria -75 kg con due match su due, Zanetti Alessio, che ha dominato la categoria -65 kg, e Figura Salvatore, autore di una prestazione impeccabile nella -60 kg, conquistando il titolo dopo quattro incontri vinti.

Alla competizione hanno preso parte anche Luciano Gentile, Savastra Mariarita, Guiatti Nicholas e Lo Nero Samuele, contribuendo al successo complessivo della squadra.