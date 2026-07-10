Kickboxing, Romano sfida Mesref per il titolo mondiale K1: evento alla Marina in Ortigia

Domani sera, alla Marina in Ortigia, Giuseppe Romano salirà sul ring per il match più importante della sua carriera. Il fighter siracusano, 33 anni, affronterà il francese Ahmed Mesref nel main event in programma alle 20.30, con in palio il titolo mondiale K1 Ico Classe B nella categoria dei 91 chilogrammi.

Romano arriva all’appuntamento con un curriculum già importante: è stato tre volte vicecampione nazionale e una volta campione italiano di categoria. Adesso, davanti al pubblico di casa, proverà a conquistare la cintura mondiale.

“È una sfida molto importante – racconta Romano –. Abbiamo lavorato duramente per mesi e sembrava che questo giorno non dovesse arrivare mai. Adesso, invece, ci siamo. La pressione è tanta, ma sarà bello sentire il sostegno della mia città”.

La preparazione ha richiesto sacrifici e ritmi particolarmente intensi, da conciliare con il lavoro e la famiglia. “Ci siamo allenati fino a tarda sera e siamo andati anche a Catania per fare sparring con atleti di livello e fighter provenienti da altre realtà. È stata una preparazione molto dura, ma abbiamo fatto tutto quello che serviva”.

A guidarlo all’angolo ci saranno i coach Marco Acresti e Gianmaria Leonardi. Lo staff comprende anche il preparatore atletico Giuseppe Gibilisco e Luca Montoneri, che ha seguito il piano nutrizionale.

“Abbiamo svolto un lavoro tecnico e tattico importante, anche con doppi allenamenti – spiega Acresti –. Un contributo fondamentale è arrivato da Giuseppe Gibilisco, ex olimpionico e campione del mondo, che ha curato la preparazione atletica e mi ha permesso di concentrarmi maggiormente sugli aspetti tecnici e strategici del match”.

Lo staff ha studiato a lungo il francese Mesref, avversario più alto e fisicamente più strutturato. “Lo conosciamo bene e abbiamo preparato il combattimento nei dettagli – aggiunge Acresti –. Ha avuto anche qualche difficoltà con il peso ufficiale, ma sappiamo che sarà un avversario molto duro”.

Per Romano sarà una serata speciale, non solo per la posta in palio ma anche per il luogo scelto. Combattere per un titolo mondiale nel cuore di Siracusa, alla Marina di Ortigia, rappresenta un’occasione unica per trasformare il match in un grande evento sportivo cittadino.

“Voglio dare tutto sul ring – conclude Romano –. Sapere che ci saranno i siracusani a sostenermi mi darà una forza in più”.