Kitesurf, il campione Jacopo Cantini a Siracusa per spettacoli e lezioni aperte a tutti

Siracusa si prepara ad accogliere Jacopo Cantini, tra i rider più apprezzati del panorama kitesurf internazionale, che nei prossimi giorni – condizioni meteo permettendo – sarà protagonista di spettacolari sessioni di freestyle lungo le coste siracusane.

Specialista del freestyle, disciplina che unisce tecnica, potenza e creatività, Cantini offrirà al pubblico momenti di grande spettacolo con evoluzioni mozzafiato sull’acqua, portando in città uno degli stili più dinamici e coinvolgenti del kitesurf moderno.

L’iniziativa nasce in collaborazione con Trickite School, realtà di riferimento sul territorio per la formazione e la diffusione di questo sport. Oltre alle esibizioni, sarà infatti possibile partecipare a lezioni di altissimo livello, rivolte sia a rider esperti desiderosi di perfezionare la propria tecnica, sia a principianti che vogliono avvicinarsi per la prima volta al kitesurf sotto la guida di un professionista.

Luoghi e orari delle sessioni verranno comunicati quotidianamente in base alle condizioni del vento e del mare attraverso i canali ufficiali e il sito web della Trickite School.

Un’occasione unica per appassionati, sportivi e curiosi di vivere da vicino l’energia del kitesurf e assistere alle performance di uno dei suoi protagonisti.