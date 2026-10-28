Kore: a Siracusa presentati i corsi di Medicina e Scienze della Formazione Primaria

SiracusaNews TV

Video · Università

L’Università Kore di Enna rafforza la propria presenza a Siracusa con due dei suoi corsi di laurea più rappresentativi: Medicina e Chirurgia e Scienze della Formazione Primaria. Questa mattina la presentazione ufficiale dell’offerta formativa nella sede siracusana dell’ateneo, alla presenza dei vertici universitari, dell’amministrazione comunale e dell’Asp. Un investimento di lungo periodo, considerata la durata dei due percorsi magistrali a ciclo unico: sei anni per Medicina e cinque per Scienze della Formazione Primaria. Un ampliamento dell’offerta universitaria cittadina che punta a formare due figure professionali fondamentali per il territorio, medici e insegnanti.

“La Kore arriva a Siracusa con i suoi due più grossi corsi di laurea, quelli più rappresentativi – sottolinea il presidente dell’ateneo Cataldo Salerno – e lo fa con un investimento di lungo periodo che testimonia l’attenzione verso la città e il territorio, con una presenza di alta qualificazione sia nella formazione degli insegnanti sia in quella dei medici”. Determinante, soprattutto per il corso di Medicina, la collaborazione con l’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa, che accompagnerà il percorso formativo degli studenti.

“L’Asp di Siracusa ha accolto con grande sintonia la proposta formulata dalla Kore di Enna – spiega il commissario straordinario Gioacchino Iraci – perché la formazione è una leva fondamentale per garantire la salute ai cittadini. È un connubio che abbiamo sposato e che porteremo avanti nei prossimi anni”.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Per il rettore Paolo Scollo, l’attivazione dei due corsi rappresenta un salto di qualità nella presenza dell’università ennese a Siracusa, dove l’ateneo opera già da alcuni anni. “Non eravamo presenti in una maniera così importante – osserva Scollo – e la scelta di Medicina e Scienze della Formazione Primaria risponde anche alla necessità di ampliare le opportunità formative in una città che rappresenta un punto di riferimento per tutto il Sudest siciliano”.

Il rettore guarda anche alle prospettive future, richiamando le caratteristiche economiche e produttive del territorio, dal turismo al polo petrolchimico, e indicando nella formazione legata alla transizione energetica un possibile ambito di sviluppo. Soddisfazione anche da parte del sindaco Francesco Italia, che inserisce l’arrivo dei nuovi corsi nel percorso di ampliamento dell’offerta universitaria cittadina.

“Credo sia una di quelle giornate da incorniciare – afferma Italia – perché questo risultato è frutto di un lavoro portato avanti negli anni e di un’ambizione che la città coltiva da tempo”. Il primo cittadino ha ringraziato il rettore Scollo, il presidente Salerno, il commissario Iraci, la professoressa Muscarà e quanti hanno contribuito al progetto, sottolineando il ruolo della collaborazione tra istituzioni.

“Siamo passati dalla presenza della facoltà di Architettura dell’Università di Catania – aggiunge il sindaco – a una collaborazione con tre atenei, Catania, Kore e Messina, ampliando le possibilità di formazione a Siracusa. Oggi questo percorso si arricchisce di due corsi particolarmente richiesti come Medicina e Chirurgia e Scienze della Formazione Primaria”.

Alla presentazione hanno partecipato anche rappresentanti delle forze dell’ordine e della Prefettura, il direttore sanitario dell’Asp Salvatore Madonia, la direttrice amministrativa Ornella Monasteri e diversi dirigenti medici. Presenti inoltre rappresentanti di Confindustria, dell’Ordine dei Medici, del Comitato consultivo aziendale e delle istituzioni del territorio. L’attivazione dei nuovi percorsi consolida così il ruolo di Siracusa come sede universitaria, con l’obiettivo di offrire maggiori opportunità di studio sul territorio e rafforzare il collegamento tra formazione accademica, istituzioni e mondo del lavoro.