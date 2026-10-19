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Kristian Gallo terzo a Furci Siculo stacca il pass per la Finale Nazionale a Roma

di Giulio Perotti ·
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Kristian Gallo

Impresa a Furci Siculo. Il siracusano Kristian Gallo, in forza al Judo Club Siracusa, conquista il 3° posto alla fase di qualificazione del Campionato Italiano Assoluto, disputata al PalaLorenà di Furci Siculo (ME), e stacca il pass per la finale nazionale.

Una gara estenuante, ad altissimo livello tecnico, con i migliori atleti siciliani in lizza per un posto al PalaFijlkam. Kristian ha affrontato una competizione durissima, fatta di incontri tirati e combattuti fino all’ultimo secondo, dimostrando carattere, preparazione atletica e grande maturità sul tatami.

Il bronzo conquistato non è solo una medaglia, ma vale l’accesso diretto alla Finale Nazionale del Campionato Italiano Assoluto, in programma il 6 e 7 novembre al PalaFijlkam di Roma, la casa del judo italiano dove si assegneranno i titoli tricolori.

Un risultato prestigioso che premia il lavoro quotidiano di Kristian, dello staff tecnico del Judo Club Siracusa

Ora testa a Roma sul palcoscenico più importante d’Italia.

Giulio Perotti

Giulio Perotti

Giornalista pubblicista dal 2016 e veterano della redazione, dove scrive dal 2011: sport, cronaca, politica locale e ambiente. Consigliere nazionale Fnsi e delegato Assostampa Sicilia, è la memoria storica del giornale.

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