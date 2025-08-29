L’1 settembre question time in Consiglio comunale a Siracusa

Seduta di consiglio comunale interamente dedicata al question time quella di lunedì prossimo (1 settembre). L’adunanza è stata convocata dal presidente Alessandro Di Mauro alle 10.

​Saranno 13 in tutto le interrogazioni, con il gruppo del Partito democratico (Sara Zappulla, Massimo Milazzo e Angelo Greco) che ne ha presentate otto. Riguardano: il funzionamento delle circoscrizioni con riferimento anche al personale; l’attuazione dell’avviso pubblico sugli eventi estivi e natalizi; gli ingressi registrati nei musei comunali; lo stato dei lavori per il Parco Agorà; la lotta al punteruolo rosso; il coordinamento tra Comune e Asp per i consultori familiari; la stazione marittima; i superamenti di ozono nell’aria.





​Tre interrogazioni portano la firma dei consiglieri di Fratelli d’Italia, Paolo Cavallaro e Paolo Romano. Si occupano del servizio di igiene urbana in tutti i suoi aspetti; delle condizioni in cui si trova largo Carmelo Zaccarello; dei lavori di riqualificazione dello sbarcadero Santa Lucia. È stata firmata solo da Cavallaro, invece, un’interrogazione sul parcheggio Von Platen.

​Infine, il consigliere Ivan Scimonelli chiede notizie sul rispetto del cronoprogramma nella realizzazione del polo dell’infanzia a Cassibile.