L’11 novembre è San Martino: tra leggende, vino novello e il profumo delle zeppole

Ogni anno, l’11 novembre, l’Italia celebra San Martino di Tours, una ricorrenza che unisce la devozione religiosa alle tradizioni popolari più gustose e colorate dell’autunno. È il giorno del vino novello, delle castagne arrostite e dei dolci tipici, tra cui le immancabili zeppole di San Martino, simbolo di convivialità e calore familiare.

Chi era San Martino

San Martino nacque nel IV secolo a Pannonia (oggi Ungheria) ed è ricordato come uno dei santi più amati d’Europa. La leggenda racconta che, durante una notte fredda, Martino – allora soldato romano – incontrò un mendicante infreddolito e, mosso da compassione, divise in due il suo mantello per coprirlo.

Quella stessa notte gli apparve in sogno Gesù, avvolto nella metà del mantello donato. Martino lasciò l’esercito, si convertì al cristianesimo e divenne vescovo di Tours. È venerato come patrono dei poveri, dei viandanti e dei soldati.

Le tradizioni di San Martino

Secondo la tradizione contadina, “a San Martino ogni mosto diventa vino”: l’11 novembre coincide infatti con l’apertura delle botti e l’assaggio del vino novello, accompagnato da dolci tipici, noci, castagne e miele.

In molte regioni italiane si accendono ancora falò, simbolo della luce che resiste all’arrivo dell’inverno, mentre in Sicilia, Toscana e Veneto si organizzano sagre e feste di paese dedicate al santo.

Le zeppole di San Martino

Tra i dolci simbolo di questa festa spiccano le zeppole di San Martino, sofficissime frittelle diffuse in tutta l’Italia meridionale, con piccole varianti regionali.

In Sicilia, in particolare, si preparano fritte e cosparse di zucchero e cannella, oppure al forno e farcite con crema di ricotta o di vino cotto.

Secondo la tradizione, la loro forma rotonda e dorata richiama il sole autunnale, mentre il loro profumo invade le case proprio come il vino novello che si assaggia in quei giorni.

Ricetta delle zeppole di San Martino (versione classica fritta)

Ingredienti:

500 g di farina 00

1 patata lessa (facoltativa, per morbidezza)

200 ml di acqua tiepida

25 g di lievito di birra

2 cucchiai di zucchero

1 pizzico di sale

Olio di semi per friggere

Zucchero semolato e cannella per guarnire

Preparazione:

Sciogli il lievito nell’acqua tiepida con lo zucchero.

Unisci la farina, la patata schiacciata e il sale, impastando fino a ottenere una pasta morbida ed elastica.

Lascia lievitare coperta per circa 2 ore.

Forma delle ciambelline e friggile in olio caldo fino a doratura.

Passale subito nello zucchero mescolato con cannella.

Profumate, leggere e irresistibili: le zeppole sono il dolce che più di ogni altro racconta la festa di San Martino, dove gusto e fede si incontrano nella semplicità della tradizione.