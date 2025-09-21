Mondiale da dimenticare per la staffetta 4 x 100 maschile formata dal nostro Matteo Melluzzo, Marcel Jacobs, Lorenzo Patta e Fausto Desalu. Ieri, infatti, è stata eliminata nella batteria, non riuscendo a conquistare l’accesso alla finale.

Gara che è stata macchiata da un episodio dubbio: al primo cambio, l’ex campione olimpio della 100 mt Marcel Jacobs in corsia 5, è stato urtato da un atleta sudafricano, venendo così ostacolato al momento di raccogliere il testimoni dal primo staffettista (Fausto Desalu). Episodio su cui è stato presentato ricorso, respinto poi dagli organizzatori.

La staffetta aveva chiuso in 38 secondi e 55 primi, tempo che non è servito a centrare la finale come ripescati.

Un ritorno amaro in pista per il siracusano Melluzzo, che ha corso da quarto staffettista e che dopo l’operazione di giugno era ritornato in nazionale con la voglia di fare bene.