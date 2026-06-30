La Banca d’Italia torna a Siracusa: Confindustria ospita la presentazione del Rapporto sull’economia della Sicilia

Domani mercoledì 1° luglio alle ore 10.30 nella sede di Confindustria Siracusa un appuntamento di grande rilievo per il sistema produttivo del territorio. Dopo diversi anni, Siracusa torna ad ospitare uno dei più autorevoli momenti di analisi economica regionale: la presentazione del Rapporto annuale della Banca d’Italia sull’economia della Sicilia, in programma mercoledì 1° luglio alle 10.30 nella sede di Confindustria Siracusa, in viale Scala Greca 282.

L’iniziativa rappresenta un evento di particolare importanza per il territorio, riportando a Siracusa un appuntamento che costituisce un fondamentale momento di approfondimento e confronto sui principali indicatori economici regionali, sulle prospettive di crescita, sull’andamento del credito e sulle dinamiche che interessano il sistema produttivo siciliano.

Ad aprire i lavori saranno Gian Piero Reale, Presidente di Confindustria Siracusa, e Milena Caldarella, Direttrice della Sede di Palermo della Banca d’Italia. Il Rapporto sarà illustrato da Francesco David e Giuseppe Saporito, della Divisione Analisi e Ricerca Economica Territoriale della Banca d’Italia, mentre il successivo dibattito vedrà gli interventi di Rosario Pistorio, Amministratore Delegato di Sonatrach Raffineria Italiana, e del Prof. Maurizio Caserta, docente di Economia Politica dell’Università degli Studi di Catania. La conclusione dei lavori è prevista alle ore 12.00.

“Riportare a Siracusa questo appuntamento – sottolinea il Presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale – significa restituire al nostro territorio un momento di confronto di altissimo profilo. Le imprese hanno oggi più che mai bisogno di dati autorevoli, analisi rigorose e occasioni di dialogo con le istituzioni economiche per affrontare le sfide della competitività e cogliere le opportunità di crescita. Siamo orgogliosi che Confindustria Siracusa possa ospitare un evento di tale rilevanza.”

L’incontro è rivolto al mondo imprenditoriale, alle istituzioni, ai professionisti, agli operatori economici e alla comunità accademica e si propone come un’importante occasione di riflessione condivisa sul futuro economico della Sicilia e, in particolare, dell’area siracusana.

Al termine dei lavori seguirà un momento di networking, un’occasione informale ma di grande valore per consolidare relazioni istituzionali, favorire lo scambio di idee e di esperienze tra imprese, istituzioni e mondo della ricerca e rafforzare quel dialogo che rappresenta uno degli elementi essenziali per la crescita e la competitività del territorio.