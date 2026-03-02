La base di Sigonella al personale e alle famiglie: “stare vigili”

“Si ricorda a tutto il personale e alle famiglie di rimanere vigili. Anche se non ci sono minacce specifiche e credibili al momento, la vigilanza rimane fondamentale per la vostra sicurezza e sicurezza”. È quanto si legge sui social ufficiali della base militare Statunitense Nas di Sigonella dopo l’attacco Usa all’Iran. Al momento l’allerta all’interno della struttura è rimasto invariato, non c’è stato alcun innalzamento, ma sui social ufficiali Nas Sigonella invita il personale e le loro famiglie a essere “consapevole su ciò che ti circonda“, a mantenere “un basso profilo” e a fare “attenzione se ti trovi inaspettatamente vicino a grandi raduni”.

Sui social si ricordano due contatti telefonici: uno per un eventuale intervento “non in emergenza” e uno dedicato invece “all’emergenza” e ricorda: “se vedi qualcosa di sospetto, dì qualcosa”. Il messaggio si conclude rinnovando l’avvertimento e chi lo ha lanciato: “stai attento, Sigonella”.