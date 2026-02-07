La biblioteca di Priolo espone le opere pittoriche di Sergio Di Pietro

La biblioteca comunale di Priolo espone le opere pittoriche di Sergio Di Pietro.

Appassionato non solo di pittura, ma anche di canto corale e di scrittura, Di Pietro ha fatto parte dell’associazione artistica Anthea Odes, con la quale si è esibito in diversi luoghi di culto e teatri nazionali e ha composto diverse liriche incentrate sulla Donna e la Maternità.

Nel 2014 l’associazione artistico culturale “Rifugio D’Arte” ha ospitato la personale di pittura e poesia intitolata “Frammenti Sospesi”, un viaggio tra sfumature di colori e il suono delle parole.

Dal 2021, nella qualità di “Scenotecnico”, opera presso il Teatro Comunale di Priolo Gargallo, supportando le compagnie artistiche di caratura nazionale ed internazionale che il teatro accoglie durante i tanti eventi dall’alta valenza socio-culturale organizzati dall’Amministrazione comunale.

Il sindaco Pippo Gianni e l’assessore alla Cultura Rita Limer invitano tutti ad ammirare le opere di Sergio Di Pietro esposte presso la biblioteca comunale di Priolo Gargallo.