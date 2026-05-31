La Camera penale di Siracusa aderisce all’astensione dalle udienze per 5 giorni

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale “Pier Luigi Romano” di Siracusa

comunica la propria adesione all’astensione dalle udienze e da ogni attività

giudiziaria nel settore penale per i giorni 8, 9, 10, 11 e 12 giugno 2026 deliberata

dalla Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane il 22 maggio 2026.

“La decisione dell’Unione – dice il presidente Giuseppe Lantieri – muove dai gravissimi fatti emersi a Perugia, relativi alla captazione di colloqui tra detenuti e difensori, che rappresentano una lesione intollerabile del diritto di difesa, del segreto professionale e dei principi

fondamentali del giusto processo. A tale vicenda si aggiunge il recente episodio di Napoli, che conferma la necessità di una ferma e responsabile mobilitazione dell’Avvocatura penale a tutela del ruolo costituzionale del difensore e dell’effettività delle garanzie processuali. Il colloquio tra avvocato e assistito costituisce uno spazio inviolabile di libertà e garanzia. La sua tutela non riguarda soltanto l’Avvocatura, ma l’intera collettività, perché senza difesa libera, riservata ed effettiva non può esistere un processo giusto”.

Per discutere le ragioni dell’astensione e le ulteriori iniziative da assumere, il Consiglio direttivo della Camera Penale “Pier Luigi Romano” di Siracusa ha indetto un’assemblea degli iscritti e degli avvocati penalisti per il giorno 8 giugno 2026, alle 10:30, presso la Biblioteca del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, all’interno del Tribunale di Siracusa.

La Camera Penale di Siracusa invita tutti i colleghi alla più ampia partecipazione, nella consapevolezza che la difesa del segreto professionale, del diritto di difesa e della dignità della funzione difensiva rappresenta un presidio essenziale dello Stato di diritto.