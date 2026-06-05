La Camera Penale di Siracusa ricorda il dott. Gelardi: “Punto di riferimento autorevole”

La Camera Penale di Siracusa “Pier Luigi Romano” esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa del dott. Antonio Gelardi, già Direttore

della Casa di Reclusione di Augusta.

“La notizia della sua improvvisa dipartita lascia sgomenti quanti hanno avuto modo di conoscerlo e di apprezzarne le straordinarie qualità umane e professionali. Nel corso del suo incarico alla guida dell’Istituto penitenziario di Augusta, il dott. Gelardi ha rappresentato un punto di riferimento autorevole per l’intera comunità penitenziaria, distinguendosi per equilibrio, sensibilità istituzionale e profondo rispetto della dignità della persona. La sua opera è stata costantemente orientata alla valorizzazione della funzione rieducativa della pena e alla costruzione di un dialogo leale e proficuo tra tutte le componenti che operano nell’ambito dell’esecuzione penale”, si legge nella nota.

“La Camera Penale di Siracusa conserva il ricordo di un interlocutore sempre disponibile, competente e animato da autentica passione per il proprio lavoro, capace di coniugare il rigore del ruolo con una rara attenzione verso i bisogni delle persone detenute e degli operatori del settore. Alla famiglia, ai suoi cari e a quanti ne piangono la perdita, rivolgiamo le nostre più sincere e sentite condoglianze”, si chiude la nota.