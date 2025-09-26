La campagna Ulivo di Unicef a Siracusa: un gesto di solidarietà per i bambini nelle emergenze

Appuntamento di solidarietà, domenica dalle 9 e per tutta la mattina in piazza Santa Lucia a Siracusa, dove l’Unicef promuoverà la campagna Ulivo a sostegno del progetto “Bambini nelle Emergenze”. Una giornata dedicata alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi per aiutare i milioni di bambini nel mondo che vivono in situazioni di grave emergenza a causa di conflitti, cambiamenti climatici, povertà e malnutrizione.

Ogni anno, le crisi umanitarie globali mettono a rischio la vita e la salute di oltre 213 milioni di bambini, che hanno bisogno di supporto urgente per affrontare le conseguenze devastanti delle emergenze. L’Unicef, presente in oltre 190 Paesi, si impegna a garantire che ogni bambino riceva il sostegno necessario per sopravvivere e crescere in un ambiente sicuro e sano.

In occasione di questa iniziativa, sarà possibile contribuire con una donazione di 15 euro per ricevere una piantina di ulivo come simbolo di speranza e rinascita. Ogni contributo darà al donatore un vaso con piantina all’interno di una shopper, un piccolo gesto che rappresenta un grande impegno verso i bambini più vulnerabili.

Il progetto “Bambini nelle Emergenze” si concentra sull’assistenza diretta ai bambini colpiti da crisi umanitarie, assicurando loro cibo, acqua, cure mediche, istruzione e protezione. L’iniziativa dell’Unicef non si limita a portare aiuti immediati, ma si impegna anche a costruire soluzioni a lungo termine per garantire la sicurezza e il benessere dei più piccoli.

La piazza diventerà un punto di incontro per tutti coloro che vogliono fare la differenza. La campagna, infatti, è un’opportunità per la comunità di Siracusa di unirsi in un’unica causa: supportare i bambini che, purtroppo, sono costretti a crescere in contesti difficili.

L’Unicef invita tutti a partecipare, ricordando che anche un piccolo contributo può fare una grande differenza.