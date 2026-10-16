La cantante siracusana Valentina Muscia porta la musica italiana a Dubai

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Video · L'intervista

Dalle strade di Siracusa ai grattacieli di Dubai, portando con sé la musica italiana e un pezzo di Sicilia. La cantante siracusana Valentina Muscia è negli Emirati Arabi per una settimana di esibizioni, e lo ha raccontato in collegamento con Siracusa News.

“Dopo Casa Sanremo, il mio secondo obiettivo, e non l’ultimo, era portare un po’ di musica italiana e la nostra Sicilia a Dubai – racconta – Con tanto lavoro, tanta determinazione e tanto amore per il canto, sono arrivata fino a qui”

Valentina è arrivata a Dubai da pochi giorni ed è già al lavoro nella zona di Business Bay, tra grattacieli altissimi. “La prima sera abbiamo iniziato con un concerto, poi abbiamo un evento privato e un’esibizione su uno yacht, sempre con la musica italiana – spiega – Saranno sette giorni molto movimentati: devo girare anche dei video e incontrare alcune agenzie di spettacolo importanti”

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Il repertorio è soprattutto pop italiano, con i brani più conosciuti. “Ogni sera cambiamo scaletta, perché il pubblico e i locali sono sempre diversi – racconta – La prima sera ho cantato molto Mina, Laura Pausini ed Eros Ramazzotti. Non mi aspettavo questo risultato: alla fine mi sono emozionata”

Ma la Sicilia resta al centro. “Ogni sera chiudo con un brano siciliano, perché per me è importante far ascoltare anche la nostra lingua”, spiega

Dietro l’avventura c’è una squadra. “Abbiamo fatto un bellissimo lavoro con il mio vocal coach – dice – Non sono da sola in questa mia pazzia, chiamiamola così: sono circondata da persone che credono in me e mi vogliono bene, e le ringrazio”

Dopo una settimana a Dubai, Valentina tornerà a casa. “Poi ritornerò nella mia splendida Sicilia, che resta sempre nel mio cuore. Ci vediamo presto a Siracusa”