La Carovana della Pace Acli a Siracusa e Avola: due giorni di comunità e dialogo

Due giorni intensi e partecipati hanno animato Avola e Siracusa grazie alle ACLI provinciali, che nell’ambito del progetto nazionale “Peace at Work – L’Italia del Lavoro costruisce la Pace” hanno promosso momenti di sport, comunità e riflessione per riaffermare l’impegno a favore della cultura della pace.

Giovedì 4 settembre, al campo sportivo di Avola, si è svolta l’iniziativa “Un goal per la pace”: una partita speciale che ha visto ragazzi e famiglie condividere lo spirito di squadra, dimostrando come lo sport possa diventare strumento di dialogo e fraternità.





Il giorno successivo, venerdì 5 settembre, l’appuntamento si è spostato a Siracusa, nell’orto terapeutico delle Suore Francescane Missionarie, dove con “Semina la pace” i partecipanti hanno dato vita a un gesto simbolico di cura e speranza, unendo il lavoro della terra alla volontà di coltivare relazioni di pace.

Entrambe le iniziative hanno riscosso grande entusiasmo e partecipazione, confermando la sensibilità del territorio verso i temi della fratellanza e della solidarietà.

A testimoniare l’importanza dell’iniziativa è stata anche la presenza del vicepresidente nazionale delle ACLI, Pierangelo Milesi, che ha espresso apprezzamento per l’impegno delle ACLI di Siracusa per il territorio.

“Abbiamo voluto unire gioco e comunità, terra e speranza – ha dichiarato il presidente provinciale delle ACLI di Siracusa Antonino Bianca – per ricordare che la pace non è un concetto astratto, ma un impegno quotidiano che passa dai gesti concreti, dal dialogo, dall’educazione dei più giovani. Il nostro territorio ha risposto con calore e questo ci incoraggia a continuare su questa strada“.

Le giornate sono state realizzate con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e hanno visto la collaborazione di AcliTerra Siracusa, US Acli Siracusa, Circolo Acli Ibes AVOLA, oltre al patrocinio dell’Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro della CEI, della Rete Italiana Pace e Disarmo e della Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace.

Due momenti diversi ma uniti dallo stesso filo conduttore: ricordare che ogni persona, con il proprio impegno, può diventare costruttore di pace.