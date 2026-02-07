La Casa dei Tre Tocchi, il mistero più inquietante di Siracusa: leggende, fantasmi e superstizioni

Per trovarla bisogna percorrere la strada provinciale 106, tra Siracusa e Fontane Bianche, in direzione Contrada Arenella. Immersa in un paesaggio di rara bellezza, tra mare, ulivi secolari e silenzi assolati, sorge una delle dimore più misteriose e inquietanti della Sicilia: la Casa dei Tre Tocchi, conosciuta anche come Casa degli Spiriti o Casa delle Tre Sorelle.

Si tratta di un’antica masseria settecentesca appartenuta alla nobile famiglia dei Giaracà, intellettuali e militari che possedevano in zona anche un piccolo feudo. Un complesso architettonico affascinante, composto dalla residenza principale, dalle stalle e da un giardino murato, oggi ridotto a rudere ma ancora capace di esercitare una potente attrazione estetica e simbolica. Il tempo ha fatto crollare tetti e scavato crepe sui muri, ma non è riuscito a cancellarne il fascino oscuro.

Nonostante il contesto naturalistico che circonda l’area — dalla Riserva Naturale Orientata Cava Grande del Cassibile al mare di Fontane Bianche, fino alla Necropoli di Cassibile con le sue grotte bizantine — qui il mistero trova spazio e respiro. Perché la Sicilia, terra di luce accecante e bellezza assoluta, è anche il luogo dove la verità si mescola alla leggenda e l’orrore si nasconde proprio nei paesaggi più limpidi.

Le leggende della Casa dei Tre Tocchi

Attorno alla masseria ruotano numerosi racconti tramandati oralmente, che nel tempo hanno alimentato la sua fama di casa infestata più famosa di Siracusa.

La leggenda più nota è quella dei Baroni di Fontane Bianche. Si racconta che una notte dei ladri si introdussero nella villa alla ricerca di un tesoro inesistente: uccisero i baroni e decapitarono la loro figlia, gettandone la testa nel pozzo. Da allora, nelle notti di luna piena, qualcuno giura di vedere il volto della bambina riflesso nell’acqua, piangere e urlare dal fondo del pozzo. I “tre tocchi” sarebbero l’eco delle tre anime rimaste intrappolate nel luogo.

Un’altra leggenda narra di una giovane innamorata di un militare di ventura, ostacolata dal padre. I due morirono tragicamente — per mano altrui o per scelta — e il genitore, devastato dal dolore, lanciò una maledizione: chiunque fosse passato davanti alla casa senza renderle omaggio sarebbe andato incontro a una morte violenta. Da qui l’usanza scaramantica di suonare tre colpi di clacson passando davanti alla villa.

Ma è la storia delle tre sorelle a rendere il racconto ancora più cupo. Si dice che vivessero segregate nella masseria, sole e infelici, incapaci di trovare marito. Prima di morire avrebbero maledetto chiunque non bussasse tre volte alla porta in segno di rispetto. Una suggestione che trova un inquietante riscontro nella storia reale: uno dei figli del poeta e patriota Emmanuele Giaracà avrebbe avuto tre figlie femmine di cui si perse ogni traccia.

Tra superstizione e cronaca

Negli anni non sono mancati racconti di fenomeni inspiegabili: autostoppisti fantasma lungo la strada, presenze notturne, scritte oscene e croci rovesciate sui muri interni della casa. Si dice persino che due amici abbiano trascorso una notte all’interno della masseria: uno sarebbe impazzito, l’altro avrebbe lasciato per sempre Siracusa.

Dalla cronaca alla leggenda, dall’immaginario popolare alla paura collettiva, la Casa dei Tre Tocchi continua a parlare. Ancora oggi, chi percorre quel tratto di strada rallenta istintivamente, suona tre volte il clacson e tira dritto. Per rispetto, per scaramanzia o semplicemente per paura.

Perché, in fondo, nessuno può sapere con certezza cosa si aggiri davvero tra quelle mura divorate dal tempo, tra tramonti arrugginiti e notti senza pace. E forse è proprio questo il segreto del suo eterno fascino.