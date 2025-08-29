La Cgil di Siracusa aderisce alla Global Sumud Flotilla e chiama alla mobilitazione per il 6 settembre

La Camera del Lavoro di Siracusa annuncia la piena adesione e partecipazione all’iniziativa internazionale Global Sumud Flotilla, la più vasta flottiglia civile e non violenta mai organizzata, che nei prossimi giorni solcherà il Mediterraneo per portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza e per chiedere la fine dell’assedio e del genocidio in corso.

Sumud, che in arabo significa “resistenza ferma”, rappresenta il filo rosso che unisce attivisti, lavoratori, studenti, medici, artisti e cittadini da ogni parte del mondo, convinti che non sia più possibile rimanere in silenzio di fronte a violazioni tanto gravi del diritto internazionale e dei diritti umani fondamentali.





La Cgil di Siracusa sostiene con forza questa azione di solidarietà internazionale, che non solo porterà beni di prima necessità e medicinali alla popolazione assediata, ma sarà anche una dichiarazione politica chiara: l’assedio di Gaza è un crimine e la comunità internazionale non può più essere complice con la propria inerzia.

In questo quadro, la CGIL annuncia che sabato 6 settembre anche Siracusa sarà protagonista della giornata di mobilitazione nazionale promossa in tutte le province italiane, con una grande manifestazione cittadina per chiedere al Governo italiano di schierarsi dalla parte della pace, della giustizia e del diritto internazionale.

Il Segretario Generale della CGIL di Siracusa, Roberto Alosi, dichiara: “Il silenzio e l’indifferenza non sono più accettabili. Gaza è il luogo in cui oggi si misura la credibilità della democrazia e del diritto internazionale. Come sindacato dei lavoratori e delle lavoratrici, non possiamo voltare lo sguardo altrove: chiediamo la fine immediata dei bombardamenti, lo stop all’assedio e il riconoscimento del diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione. Il 6 settembre scenderemo in piazza per ribadirlo con forza”.

La Cgil di Siracusa invita lavoratori e lavoratrici, studenti, pensionati, il mondo politico e associativo, artisti, intellettuali e giornalisti a unirsi a questa mobilitazione, perché fermare la barbarie e difendere la pace è una responsabilità collettiva.